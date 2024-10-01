На муфтия Тюменской области совершено нападение в его рабочем кабинете

Фото: nkastit72.ru

На муфтия Тюменской области и председателя Духовного управления мусульман Зинната Садыкова было совершено нападение в его рабочем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман региона.

По данным управления, 30 сентября посетитель-радикал вошел в кабинет Садыкова под предлогом обсуждения деятельности духовного управления, после чего напал на него с молотком и слезоточивым газом. Однако муфтий сумел оказать сопротивление напавшему и вызвать на помощь других сотрудников Духовного управления.

Злоумышленника уже арестовали. При задержании он заявил, что совершил нападение из мести за задержанных в Тюменской области приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений. Здоровью религиозного деятеля сейчас ничего не угрожает, ему оказали помощь прибывшие на место медики.

Духовное управление мусульман региона обратилось к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, а также не совершать противоправных действий и не допускать смуты среди мусульман.

Ранее главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение при нападении. Сотрудники МВД оперативно задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Как отметили в ведомстве, сейчас ведется предварительное расследование.