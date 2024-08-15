ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт жителей Тюменской области

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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) разместила видеокадры задержания двух жителей Тюменской области, которые обвиняются в подготовке к теракту в Тобольске.



Оба задержанных арестованы, у них изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства.

По данным службы, обвиняемые планировали реализовать теракт на объекте МВД. Злоумышленникам предъявили обвинение в приготовлении к совершению теракта по предварительному сговору. Также они являлись сторонниками идеологии массовых убийств.

Ранее силовики задержали в Тюмени двух вербовщиков, которые отправили 19 граждан РФ в ряды террористов в Сирию. Речь идет о двух россиянах, которые являются приверженцами международной террористической организации (МТО).

Кроме того, ФСБ РФ помешала деятельности террористической ячейки в Комсомольске-на-Амуре, состоящей из уроженцев государств Центральной Азии, которые оказывали поддержку террористам в Сирии. Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности". В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.

