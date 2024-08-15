ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

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Спецслужбы в связке со следователями пресекли подготовку к террористическому акту, который злоумышленники планировали реализовать на объекте МВД в городе Тобольске в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

В результате удалось задержать двух россиян, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств. У них изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области уточнили, что оба злоумышленника арестованы, им предъявили обвинение в приготовлении к совершению теракта по предварительному сговору.

Всего за полгода в России предотвратили 110 терактов. Так, по информации НАК, с начала 2024 года спецслужбы пресекли деятельность 45 террористических ячеек и задержали более 1 050 лиц. Их обвиняют в подготовке и совершении террористических преступлений, оправдании и пропаганде терроризма, финансировании террористов и оказании им пособнической помощи.

Однако еще сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама. В основном среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии они ищут исполнителей терактов и вооруженных нападений.

