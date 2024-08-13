ФСБ показала кадры обыска подозреваемой в передаче данных о ВС России Украине

Видео: пресс-служба ЦОС ФСБ

УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в госизмене.

На кадрах видно, как силовики хватают подозреваемую прямо на улице, а также проводят обыск в ее квартире. В результате оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны.

Подозреваемая передавала украинской стороне информацию о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил РФ.

Спецслужбы установили, что жительница Ростова-на-Дону начала переписываться с представителем военной разведки Украины через мессенджер Signal. Позже, в январе 2023 года, она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала и потом передавала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

