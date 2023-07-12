ФСБ пресекла деятельность в Хабаровском крае пособников террористов в Сирии

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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической ячейки в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, состоящей из уроженцев государств Центральной Азии, которые оказывали поддержку террористам в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Речь идет о международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация). По данным ФСБ, задержанные являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона.

"По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии", – говорится в сообщении.

ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности". В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.

В мае сотрудники ФСБ также задержали четверых пособников боевиков этой же террористической организации в Сирии. Злоумышленников обнаружили на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан.