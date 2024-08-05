05 августа, 09:51Происшествия
В Тюмени задержаны два вербовщика, отправлявших россиян к террористам в Сирию
Фото: 123RF/grigorenko
Силовики задержали в Тюмени двух вербовщиков, которые отправили 19 граждан РФ в ряды террористов в Сирию. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Сотрудники службы вместе со следователями пресекли деятельность злоумышленников. Речь идет о двух россиянах, которые являются приверженцами международной террористической организации (МТО).
"Кроме того, они организовали канал финансирования МТО, а также распространяли идеологию терроризма в Сети в ущерб безопасности Российской Федерации", – сообщили представители ФСБ.
Ранее ФСБ РФ помешала деятельности террористической ячейки в Комсомольске-на-Амуре, состоящей из уроженцев государств Центральной Азии, которые оказывали поддержку террористам в Сирии. Тогда речь шла о "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация).
Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности". В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.
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