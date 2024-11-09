Mundo: один монах погиб, еще семь пострадали при нападении на монастырь в Испании

Фото: x.com/TribunaLibreES

Один монах погиб, еще семеро служителей пострадали в результате нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

По данным издания, на территорию монастыря пробрался неизвестный в неуравновешенном состоянии, который перепрыгнул через забор и напал на монахов. Нападавшего ищут в близлежащих горах.

76-летнему мужчине оказали помощь в связи с черепно-мозговой травмой. Позднее его доставили в клиническую больницу, где он скончался. Семь других служителей монастыря в возрасте от 57 до 95 лет получили множественные травмы.

23 июня теракт произошел в Дагестане. Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.