Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять граждан за здоровый образ жизни

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять граждан за здоровый образ жизни

Общественники в России предлагают поощрять граждан за здоровый образ жизни с помощью программы "Кешбэк за здоровье". Авторы инициативы считают, что льготная ипотека, налоговые вычеты, повышенные проценты по вкладам и скидки на страховку будут мотивировать людей отказываться от алкоголя и сигарет.

Кто и как будет контролировать здоровый образ жизни у граждан? Нужно ли заставлять людей следить за своим самочувствием? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

