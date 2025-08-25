Форма поиска по сайту

25 августа, 17:15

Город

Москвичи смогут увидеть школы будущего в рамках Дней открытых дверей

Жителям Москвы на этой неделе покажут школы будущего. Здания обновляют по программе "Моя школа".

Все желающие могут посетить образовательные организации и посмотреть, как в них все устроено. В школах совершенно новый дизайн, воплощен современный подход к организации учебного пространства.

Дни открытых дверей в школах будущего проходят с 25 по 30 августа. Экскурсии можно посетить в будние дни с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00.

