При обучении по четвертям осенние каникулы для школьников пройдут с 25 октября по 2 ноября в этом учебном году. Пока родители знакомятся со списком учебников согласно учебному плану, он остался прежним.

Однако Минпросвещения уже определило список обязательных школьных предметов в следующем году. В нем помимо нам привычных добавится новый – "Духовно-нравственная культура России".

