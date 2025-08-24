Форма поиска по сайту

24 августа, 08:45

Общество

Осенние каникулы для школьников пройдут с 25 октября по 2 ноября

Осенние каникулы для школьников пройдут с 25 октября по 2 ноября

При обучении по четвертям осенние каникулы для школьников пройдут с 25 октября по 2 ноября в этом учебном году. Пока родители знакомятся со списком учебников согласно учебному плану, он остался прежним.

Однако Минпросвещения уже определило список обязательных школьных предметов в следующем году. В нем помимо нам привычных добавится новый – "Духовно-нравственная культура России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДарья Ермакова

