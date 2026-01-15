В России предложили запретить коммерческие батутные центры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России могут запретить деятельность коммерческих батутных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания общественного совета при Роспотребнадзоре.

"Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров", – сказано в документе.

Надзорное ведомство отметило, что есть закономерность между открытием таких аттракционов и обращениями за медицинской помощью. Дети все чаще травмируются из-за батутов.

В документе указано, что медицинское сообщество считает, что батуты являются опасным аттракционом, поэтому следует прекратить их использование в развлекательных целях. Педиатры утверждают, что невозможно "безопасно" прыгать на батуте – от травм не спасают даже специальные сетки и маты.

В Совете добавили, что правоохранители реагируют на инциденты уже после того, как они произошли, и квалифицируют их как уголовные преступления. Однако это не помогает предотвратить новые происшествия.

Ранее в Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми. Два ребенка получили травмы. После осмотра врачами одного из них госпитализировали, а второго отпустили домой. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

