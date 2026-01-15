Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 11:42

Общество

В России предложили запретить коммерческие батутные центры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России могут запретить деятельность коммерческих батутных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания общественного совета при Роспотребнадзоре.

"Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров", – сказано в документе.

Надзорное ведомство отметило, что есть закономерность между открытием таких аттракционов и обращениями за медицинской помощью. Дети все чаще травмируются из-за батутов.

В документе указано, что медицинское сообщество считает, что батуты являются опасным аттракционом, поэтому следует прекратить их использование в развлекательных целях. Педиатры утверждают, что невозможно "безопасно" прыгать на батуте – от травм не спасают даже специальные сетки и маты.

В Совете добавили, что правоохранители реагируют на инциденты уже после того, как они произошли, и квалифицируют их как уголовные преступления. Однако это не помогает предотвратить новые происшествия.

Ранее в Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми. Два ребенка получили травмы. После осмотра врачами одного из них госпитализировали, а второго отпустили домой. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Читайте также


общество

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика