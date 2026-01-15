Форма поиска по сайту

15 января, 11:34

Общество

Росздравнадзор изучит обращение о свободной продаже опасных капель для глаз

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Росздравнадзор изучит обращение общественников о продаже опасных капель для глаз. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в свободной продаже в интернете обнаружили потенциально опасные капли для лечения или профилактики определенных офтальмологических заболеваний, а также для восстанавливания зрения при близорукости, дальнозоркости. Некоторые препараты не имеют данных о госрегистрации, другие продаются без информации на русском языке на упаковке или с приостановленной или прекращенной декларацией о соответствии товара.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что каждый подобный факт проверяется. Ведомство с 2020 года отслеживает попытки незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств.

"За это время сотрудниками службы было проанализировано 176 474 интернет-ресурса. В результате, по информации Росздравнадзора, Роскомнадзором было принято решение о блокировке 117 75 сайтов", – говорится в сообщении.

Благодаря взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества оперативно блокируется.

Маркетплейс Ozon ранее убрал с витрины ряд ветеринарных препаратов из-за массовых отравлений подростков. Некоторые телеграм-каналы сообщили, что российские подростки начали массово травиться ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект.

