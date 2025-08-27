Температура утром 1 сентября в столице достигнет 18 градусов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Температура воздуха утром 1 сентября в столичном регионе составит 15–18 градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это уже не холодно", – подчеркнул синоптик.

По его словам, днем воздух прогреется до 22–25 градусов, а вечером охладится до 15 градусов. Значительных осадков в День знаний не ожидается.

Однако сентябрь в этом году будет не таким теплым, как год назад, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он указал, что в первую декаду следующего месяца прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Уже в конце сентября температура опустится ниже нормы.