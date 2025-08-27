Волна тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается волна тепла. К пятнице, 29 августа, воздух прогреется до 20 градусов. В субботу и воскресенье, 30 и 31 августа, синоптики обещают "настоящее лето", несмотря на кратковременные дожди.

Благоприятная погода ждет также 1 сентября. По предварительному прогнозу, будет солнечный и теплый день, температура составит 26 градусов. Однако в последующие дни начнется похолодание.

