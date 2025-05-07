В РПЦ выступили за создание системы поддержки для молодоженов

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Следует создать систему поддержки для молодоженов, чтобы они могли не брать кредиты на свадебные торжества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанга Кипшидзе.

"Конечно, в определенных случаях молодая семья не имеет, наверное, возможности, чтобы покрыть те расходы, которые связаны с заключением брака. Но мне кажется, что наше общество, конечно, должно создать такие условия, которые позволили бы молодым семьям обойтись без кредитов при планировании мероприятий, связанных с заключением брака", – сказал он.

Кипшидзе поддержал стремление людей вступать в брак. По его словам, это верное решение, которое требует поддержки.

Только за первые три месяца 2025 года молодоженами в Москве стали 13 тысяч пар. Это число на 9% превышает аналогичный период 2024 года.

Чаще всего жители столицы женились в феврале, в этом месяце было зарегистрировано более 5 тысяч браков. При этом самым популярным местом стал Дворец бракосочетания № 1 – там было зарегистрировано 1 259 пар.