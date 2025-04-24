В ГД внесен проект о праве студенческих семей на помещения в общежитиях вузов

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Студенческие семьи могут получить отдельные помещения в общежитиях высших учебных заведений. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым, сообщает ТАСС.

Инициатива предлагает внести изменения в закон "Об образовании в РФ". Согласно проекту, Минобрнауки совместно с Минпросвещения будет уполномочено устанавливать правила предоставления жилых помещений в общежитиях.

Как отметил Метелев, на желающих получить общежитие не всегда хватает мест. Правила их предоставления, указал парламентарий, должны быть прозрачны и понятны студентам.

"Для этого на федеральном уровне будут утверждены четкие критерии нуждаемости", – подчеркнул Метелев и добавил, что благодаря данным критериям удастся освободить десятки тысяч мест в общежитиях, которые занимают "мертвые души".

В соответствии с проектом образовательные учреждения должны будут предоставлять отдельные изолированные жилые помещения для студентов, состоящих в браке и имеющих детей, что позволит проживать им вместе в общежитии.

"Благодаря закону студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут жить в нем, даже если супруги учатся в разных университетах", – подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем образовательные учреждения должны будут предоставлять информацию о наличии свободных мест в общежитиях на своих сайтах. Это позволит абитуриентам сделать осознанный выбор, сравнивая условия проживания в общежитиях разных учебных заведений, заявил Метелев.

В случае принятия закона он вступил в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее депутат Яна Лантратова предложила сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для студентов с детьми. Она обратила внимание, что россияне в возрасте от 20 до 30 лет несут основную ответственность за увеличение рождаемости в стране. Эта категория граждан составляет значительную часть студенческого сообщества и проходит обучение по программам высшего образования.

Парламентарий уточнила, что студенты, которые переживают этап создания семьи, особенно уязвимы на фоне совмещения своих образовательных, трудовых и семейных обязанностей.