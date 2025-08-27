Астроном Кошман: москвичи увидят покрасневшую из-за затмения Луну 7 сентября

Фото: 123RF/izanbar

Лунное затмение и покрытие Венеры Луной смогут наблюдать москвичи в сентябре 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, главное событие произойдет 7-го числа: Луна войдет в тень Земли и будет находиться в ней 1 час 22 минуты – с 20:31 до 21:53 по московскому времени.



Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария При этом самое интересное ждет нас после 19:30, когда Луна станет заходить в тень Земли и начнутся частные фазы затмения. Мы сможем наблюдать, как северная часть спутника будет медленно приобретать красноватый оттенок, в 20:31 она полностью окажется в земной тени.

Астроном отметила, что в момент, когда Луна "спрячется" от Солнца в тень Земли, она будет освещаться теми лучами, которые не рассеялись и прошли через земную атмосферу. Это красные, длинноволновые лучи – они достигают Луны и окутывают ее красно-багровым сиянием.

"В зависимости от того, насколько чистой будет земная атмосфера, во время затмения мы увидим Луну в красном, а может, даже коричневом оттенке", – пояснила Кошман.



В 21:53 спутник начнет выходить из земной тени, затем снова начнутся частные фазы, в 22:57 Луна покинет земную тень, а в 23:55 затмение полностью закончится.

"Можно будет наблюдать за этим астрономическим событием в Москве, но при условии ясной, безоблачной погоды", – подчеркнула эксперт.



Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Еще одно необычное явление москвичи смогут наблюдать на дневном небе 19 сентября: в 15:18 Венера скроется за Луной и появится в 16:13. Рассматривать это нужно будет с помощью телескопа.

Также астроном отметила, что 21 сентября состоится еще и частное солнечное затмение. Однако на территории России его видно не будет – наблюдать его возможно только в Южном полушарии планеты. Максимум затмения смогут увидеть жители Новой Зеландии, заключила эксперт.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века", которое произойдет 2 августа 2027 года. Она уточнила, что событие можно будет наблюдать в Северной Африке, южной части Европы и на Ближнем Востоке.

