Депутат Хамитов: необходимо создать федеральную платформу "Спорт с папой"

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Разработка федеральной платформы "Спорт с папой" могла бы позволить вовлечь отцов в совместные занятия спортом с детьми. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что данную программу нужно реализовывать в школах, дворах и на базе спортивных учреждений. По его словам, инициатива направлена не только на повышение физической активности, но и на укрепление семьи, доверия между родителями и детьми.

Депутат объяснил, что совместные тренировки помогут членам семьи наладить личный контакт, а также развить у детей командный дух, дисциплину и уважение к правилам.

"Это работает как сильная профилактика асоциального поведения и одновременно мотивирует самих родителей вести более активный образ жизни", – добавил Хамитов.

По его мнению, "Спорт с папой" поможет внести вклад в развитие массового спорта, воспитание здорового поколения и формирование устойчивых семейных ценностей. Депутат также считает, что данная программа могла бы стать популярной во многих российских регионах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева не поддержала инициативу о возрождении в России института благородных девиц. Данную идею выдвинул член Общественной палаты Александр Айгистов.

По словам Айгистова, в стране уже существуют организации, работающие над системой воспитания девочек, которая будет сочетать гармоничное развитие, духовные и семейные ценности. Однако Горячева считает, что для развития детей необходимо делать школы, кружки, спорт и культуру доступными для всех, вне зависимости от пола.

