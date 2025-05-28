Депутат Горячева: школу и кружки нужно делать доступными для всех

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Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева не поддержала инициативу о возрождении в России института благородных девиц, передает Агентство "Москва".

Данную идею ранее предложил член Общественной палаты Александр Айгистов. По его словам, в стране уже существуют организации, работающие над системой воспитания девочек, которая будет сочетать гармоничное развитие, духовные и семейные ценности.

"Идея института благородных девиц звучит эффектно, но отсылает нас скорее в прошлое, чем в будущее", – высказалась Горячева.

Она считает, что для развития детей нужно делать школу, кружки, спорт и культуру доступными для всех, вне зависимости от пола. Кроме того, по ее мнению, в настоящее время девочки не разделяют понятие "благородство по инструкции".

"Они – про выбор, про талант, про свободу быть собой. И именно такую систему поддержки стоит развивать", – подчеркнула парламентарий.

Девочек в школах необходимо ориентировать не на пост бизнес-леди, а на роль матери, жены и хранительницы очага, заявил ранее первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

По его словам, в стране надо провести реформу образования, которая позволит воспитать детей в сокровенном отношении к истинным категориям бытия. Ребятам, считает он, нужно давать основы, образы, символы, святоотеческие и исторические примеры, а также примеры того, что девочка должна быть целомудренной и верной.