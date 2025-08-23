На Московском транспортном электрофестивале разыграют "Москвич 3е"

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 14:15

Транспорт

Московский транспортный электрофестиваль объединил любителей экологичных машин и современных технологий. Гостей ждет розыгрыш электромобиля "Москвич 3е".

Также все желающие могут пообщаться с автоблогерами, посетить интерактивные зоны городского велопроката и Мосгортранса. Главным событием фестиваля стал парад электротранспорта. Колонна проехала по Садовому кольцу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортфестивалигородвидеоИван Евдокимов

