23 августа, 14:15Транспорт
На Московском транспортном электрофестивале разыграют "Москвич 3е"
Московский транспортный электрофестиваль объединил любителей экологичных машин и современных технологий. Гостей ждет розыгрыш электромобиля "Москвич 3е".
Также все желающие могут пообщаться с автоблогерами, посетить интерактивные зоны городского велопроката и Мосгортранса. Главным событием фестиваля стал парад электротранспорта. Колонна проехала по Садовому кольцу.
