В Москве установят 4,5 тыс новых турникетов метро до конца 2031 года

До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят около 4,5 тысячи турникетов нового образца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые турникеты впервые представили на выставке в "Манеже" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Они будут двусторонними и смогут работать как на вход, так и на выход, что особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком. Считыватели в зоне валидации распознают виртуальную "Тройку", СБП и другие бесконтактные способы оплаты.

Для слабовидящих пассажиров предусмотрен виброотклик, который подскажет, открыт ли проход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.