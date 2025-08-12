Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 15:15

Транспорт

В Москве установят 4,5 тыс новых турникетов метро до конца 2031 года

В Москве установят 4,5 тыс новых турникетов метро до конца 2031 года

В столичном метро появятся турникеты с виброоткликом для слабовидящих пассажиров

"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится у Останкинской телебашни

Трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД-3 Останкино

В "Манеже" показали новые турникеты для столичного метро

Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

ЦОДД предупредил о дорожной обстановке в Москве 12 августа

В Москве с 16 августа отменят маршрут электробуса с675

В России штрафы за шумные автомобили могут вырасти в 10 раз

В трех городах Подмосковья ввели новые зоны платной парковки

До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят около 4,5 тысячи турникетов нового образца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые турникеты впервые представили на выставке в "Манеже" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Они будут двусторонними и смогут работать как на вход, так и на выход, что особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком. Считыватели в зоне валидации распознают виртуальную "Тройку", СБП и другие бесконтактные способы оплаты.

Для слабовидящих пассажиров предусмотрен виброотклик, который подскажет, открыт ли проход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
транспортметрогородвидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика