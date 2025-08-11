Форма поиска по сайту

11 августа, 11:15

Транспорт

Четыре новые станции откроются на Троицкой линии столичного метро

Четыре новые станции откроются на Троицкой линии столичного метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

Троицкая линия столичного метро перевезла 12 млн пассажиров за год

В Подмосковье расширят зоны платных парковок

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Движение на ряде набережных в центре Москвы восстановлено

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

ВСМ Москва – Санкт-Петербург сэкономит время жителям столицы и Подмосковья

Этой осенью на Троицкой линии столичного метро откроются четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

"Вавиловская" будет посвящена науке, на панно разместят изображения выдающихся российских ученых.

"Крымскую" оформят в морском стиле: потолочные панели будут напоминать паруса, колонны – крылья птиц, а на одном из эскалаторов создадут эффект парящих чаек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Куликов, Евгения Мирошкина, Мария Панкратова

