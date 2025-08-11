Четыре новые станции откроются на Троицкой линии столичного метро

Этой осенью на Троицкой линии столичного метро откроются четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

"Вавиловская" будет посвящена науке, на панно разместят изображения выдающихся российских ученых.

"Крымскую" оформят в морском стиле: потолочные панели будут напоминать паруса, колонны – крылья птиц, а на одном из эскалаторов создадут эффект парящих чаек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.