11 августа, 11:15Транспорт
Четыре новые станции откроются на Троицкой линии столичного метро
Этой осенью на Троицкой линии столичного метро откроются четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".
"Вавиловская" будет посвящена науке, на панно разместят изображения выдающихся российских ученых.
"Крымскую" оформят в морском стиле: потолочные панели будут напоминать паруса, колонны – крылья птиц, а на одном из эскалаторов создадут эффект парящих чаек.
