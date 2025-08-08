Первая партия турникетов столичного производства появится в Москве в этом году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Первая партия турникетов московского производства по офсетному контракту появится в транспорте в этом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как подчеркнул вице-мэр, Москва заинтересована в локализации высокотехнологичных наукоемких производств на территории города. В настоящее время ведется работа по интеграции инновационных решений во все сферы городского хозяйства.

"Офсетный контракт на поставку турникетного оборудования с использованием отечественной микроэлектроники позволит увеличить глубину локализации. Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тысячи турникетных проходов", – пояснил Ликсутов.

По его словам, современные турникеты начнут закупать в течение семи лет. Это позволит повысить пропускную способность станций метро на 40%. При этом скорость срабатывания турникетов увеличится за счет отечественной микроэлектроники, которую производят в Зеленограде.

Как, в свою очередь, добавил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, инвестор создаст новое производство площадью на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Его площадь составит около пяти тысяч квадратных метров, в проект будет вложено не менее 500 миллионов рублей.

"Внутри комплекса расположится участок производства электронных компонентов и управляющей автоматики, участок металлообработки, а также производство пластиковых изделий", – сказал Гарбузов.

Поставщиком оборудования станет компания "Инфоматика", специализирующаяся на высокотехнологичном оборудовании для контроля доступа и билетно-пропускных систем. Турникеты являются собственной разработкой предприятия.

По словам гендиректора Давида Тартаковского, компания высоко ценит сотрудничество с городом и оказанное ему доверие.

Ранее турникеты еще двух столичных линий метро подключили к оплате по биометрии. Теперь на Сокольнической и Большой кольцевой линиях больше не придется доставать карточку для проезда. До этого платежный сервис работал только на 2–3 турникетах в каждом вестибюле всех станций.

При оплате по биометрии стоимость проезда снижается до 63 рублей, а створки турникета открываются менее чем за секунду.