Движение восстановлено в районе съездов с ТТК и МКАД на Ленинский проспект

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Движение транспорта восстановлено на съездах с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Также автомобили вновь могут проехать по съезду с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область, внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта и по съезду с внутренней стороны МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону центра.

Ранее стало известно, что в субботу, 23 августа, перекроют движение по Садовому кольцу и некоторых центральных улицах. Изменения связаны с проведением Московского транспорта электрофестиваля. Ограничения затронут Зубовскую и Большую Пироговскую улицы, проезд Девичьего поля и Новоконюшенный Переулок.

Кроме того, москвичей предупредили о перекрытии нескольких набережных в центре города в воскресенье, 24 августа. Ограничения введут из-за проведения полумарафона "Лужники".

С 04:30 до 14:30 улица Лужники и Лужнецкая набережная будут полностью перекрыты. Фрунзенская набережная будет закрыта с 07:30 до 13:00. Также с 07:30 до 12:30 будет ограничен проезд по Пречистенской и Кремлевской набережным.

