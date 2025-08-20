Движение по Садовому кольцу перекроют 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по Садовому кольцу и некоторых центральных улицах перекроют в субботу, 23 августа, из-за проведения Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ограничения начнут вводить в пятницу, 22 августа. С 15:00 до 23:59, а на следующий день с 20:00 до 23:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской).

В субботу с 00:01 до 18:00 водители не смогут проехать по Новоконюшенному переулку от улицы Бурденко до проезда Девичьего поля. В тот же день закроют движение на:



Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы);

Большой Пироговской улице (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы);

в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы).

С 11:50 до окончания проезда колонны будет перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Кроме того, с 00:01 22 августа до конца мероприятия нельзя будет припарковать машину на вышеуказанных участках Зубовской улицы, Большой Пироговской улицы, проезда Девичьего Поля и Новоконюшенного переулка. С 23 августа с 00:01 до 18:00 парковка будет запрещена на участке Дашкова переулка в района дома 3, строения 1, на Зубовской площади.

Автомобилистам и мотоциклистам рекомендуется планировать маршрут с учетом ограничений.

Московский транспортный электрофестиваль пройдет в столице в первый раз. Площадка начнет работу на Зубовской площади в 12:00 23 августа. В течение дня для всех желающих будет работать фестивальный городок с развлекательной программой и фудкортом.

