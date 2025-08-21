21 августа, 08:50Транспорт
Центральные набережные закроют 24 августа из-за полумарафона "Лужники"
Фото: luzhnikihalf.runc.run
В центре Москвы временно закроют несколько набережных из-за проведения полумарафона "Лужники" в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В частности, движения не будет с 04:30 до 14:40 на улице Лужники от дома 9, строения 6, по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, на Лужнецкой набережной от владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной до Фрунзенской.
Более того, движение закроют:
- с 07:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной от Лужнецкой до Пречистенской набережной;
- с 07:30 до 12:30 на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки;
- с 07:45 до 12:30 на Кремлевской набережной от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста;
- с 08:00 до 12:15 на Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста;
- с 08:00 до 11:00 на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, а также на Серебрянической набережной.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Автомобилисты и мотоциклисты с 08:00 до 11:15 не смогут проехать по Полуярославской набережной, Костомаровской набережной до одноименного моста, по Костомаровскому переулку от Костомаровской набережной до Костомаровского моста, по Костомаровском мосту от Костомаровского переулка до Николоямской набережной, а также по самой набережной.
С 08:00 до 11:30 будет отсутствовать проезд по Берниковской и Подгорской набережным, до 12:00 – по Малому Устьинскому мосту. С 08:05 до 12:10 нельзя будет проехать по Котельнической набережной, с 08:10 до 12:00 – по Гончарной и Краснохолмской набережным.
В день проведения мероприятия с 00:01 до его завершения на указанных участках запрещена парковка. Дептранс призвал водителей заранее строить маршруты.
В субботу, 23 августа, перекроют движение по Садовому кольцу и некоторых центральных улицах. Изменения связаны с проведением Московского транспорта электрофестиваля. Ограничения затронут Зубовскую и Большую Пироговскую улицы, проезд Девичьего поля и Новоконюшенный переулок.
Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за фестиваля "Спасская башня"