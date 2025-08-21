Центральные набережные закроют 24 августа из-за полумарафона "Лужники"

Фото: luzhnikihalf.runc.run

В центре Москвы временно закроют несколько набережных из-за проведения полумарафона "Лужники" в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, движения не будет с 04:30 до 14:40 на улице Лужники от дома 9, строения 6, по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, на Лужнецкой набережной от владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной до Фрунзенской.

Более того, движение закроют:



с 07:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной от Лужнецкой до Пречистенской набережной;

с 07:30 до 12:30 на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки;

с 07:45 до 12:30 на Кремлевской набережной от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста;

с 08:00 до 12:15 на Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста;

с 08:00 до 11:00 на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, а также на Серебрянической набережной.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автомобилисты и мотоциклисты с 08:00 до 11:15 не смогут проехать по Полуярославской набережной, Костомаровской набережной до одноименного моста, по Костомаровскому переулку от Костомаровской набережной до Костомаровского моста, по Костомаровском мосту от Костомаровского переулка до Николоямской набережной, а также по самой набережной.

С 08:00 до 11:30 будет отсутствовать проезд по Берниковской и Подгорской набережным, до 12:00 – по Малому Устьинскому мосту. С 08:05 до 12:10 нельзя будет проехать по Котельнической набережной, с 08:10 до 12:00 – по Гончарной и Краснохолмской набережным.

В день проведения мероприятия с 00:01 до его завершения на указанных участках запрещена парковка. Дептранс призвал водителей заранее строить маршруты.

В субботу, 23 августа, перекроют движение по Садовому кольцу и некоторых центральных улицах. Изменения связаны с проведением Московского транспорта электрофестиваля. Ограничения затронут Зубовскую и Большую Пироговскую улицы, проезд Девичьего поля и Новоконюшенный переулок.