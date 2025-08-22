Участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа. Поезда не будут ходить между станциями "Тютчевская" и "Новаторская". Ограничения нужны для проведения работ, специалисты интегрируют новый участок в инфраструктуру метрополитена.

Пассажиры могут воспользоваться Большой кольцевой, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями в качестве альтернативы, либо пересесть на наземный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.