Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:30

Транспорт

Участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа

Участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа

Несколько набережных перекроют в центре Москвы 24 августа

Минтранс предложил установить сбор в 150 рублей с пассажиров на реконструкцию аэродромов

Минтранс обязал авиакомпании РФ сделать звонки на горячие линии бесплатными

В Госдуме предложили запретить прокат электросамокатов

Массовый автопробег провели в Москве в честь Дня российского флага

Автопробег состоится в центре Москвы ночью 22 августа

Москвичам рассказали, когда в городе начнется переход на беспилотный транспорт

Музыкант собрал аншлаг в переходе на станции метро "Рижская"

Автопробег пройдет по Садовому кольцу ночью 22 августа

Участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа. Поезда не будут ходить между станциями "Тютчевская" и "Новаторская". Ограничения нужны для проведения работ, специалисты интегрируют новый участок в инфраструктуру метрополитена.

Пассажиры могут воспользоваться Большой кольцевой, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями в качестве альтернативы, либо пересесть на наземный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика