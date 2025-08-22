Движение транспорта перекроют в районе Суворовской площади 22 августа

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта в районе Суворовской площади будет перекрыто с 08:00 до 20:00 в пятницу, 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением киносъемок в этом районе. Для проезда будет закрыт разворот на Суворовской площади в районе дома 17А по улице Самотечной и съезд с этой улицы на улицу Дурова.

В субботу, 23 августа, будет перекрыто движение транспорта по Садовому кольцу и некоторым центральным улицам. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. При этом некоторые ограничения начнут вводить в пятницу, 22 августа.

Ранее столичный Детпранс предупредил, что движение будет перекрыто на нескольких улицах в центре города по 20 декабря 2026 года в ночное время суток.

Водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком.

