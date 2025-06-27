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27 июня, 12:30

Транспорт

"Деньги 24": пассажиропоток российских авиакомпаний превысил отметку в 111 млн человек

"Деньги 24": пассажиропоток российских авиакомпаний превысил отметку в 111 млн человек

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Общий пассажиропоток российских авиакомпаний вернулся на досанкционный уровень, превысив отметку в 111 миллионов человек. Загрузка самолетов остается высокой, в среднем на каждом рейсе занято почти 90% мест.

Такие результаты привели к росту операционной прибыли перевозчиков. В прошлом году она увеличилась более чем в пять раз и составила свыше 71 миллиарда рублей. При этом авиакомпании подняли цены на свои услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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