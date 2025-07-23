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23 июля, 11:15

Транспорт

Минтранс ужесточил контроль за работой московских аэропортов

Минтранс ужесточил контроль за работой московских аэропортов

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Минтранс России усилил контроль за соблюдением регламентов в столичных аэропортах. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что аэропорты и авиакомпании обязаны строго выполнять правила и обеспечивать права пассажиров во время отмен и задержек рейсов.

В аэропорту Шереметьево пассажирам выдают матрасы и коврики для отдыха в случае ожидания вылета. По словам представителей аэропорта, обстановка остается спокойной, значительных очередей и суеты нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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