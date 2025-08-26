Форма поиска по сайту

26 августа, 11:27

Вакцинация от гриппа начнется в столице в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация москвичей от гриппа начнется в столичных поликлиниках в сентябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на единую региональную информационно-справочную службу 122.

"Вакцинация проводится с сентября по декабрь", – пояснил оператор.

Тем не менее вакцина от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса "Стратус", предупредили ранее в Роспотребнадзоре. Представители службы пояснили, что коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру.

В новом эпидемиологическом сезоне в России также ожидаются гонконгский и свиной грипп, указывал врач Иван Коновалов. Эти вирусы могут вызвать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения.

