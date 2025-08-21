Врач Лишин: витамины B, C и D уберегут от опасных вирусов осенью

Гонконгский и свиной грипп ожидаются в предстоящем осенне-зимнем сезоне, предупредили эксперты. Какие еще заболевания придут с наступлением холодов и как от них защититься, расскажет Москва 24.

Опасное время

Гонконгский и свиной грипп (H3N2 и H1N1) придут в Россию в новом эпидемиологическом сезоне 2025–2026 годов. Включить антигены для этих штаммов в состав вакцин уже рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

По его словам, симптомами обоих вирусов являются высокая температура до 38–39 градусов и лихорадка. Также существуют вероятность серьезных осложнений в виде миокардита (поражение сердечной мышцы) и воспаления почек, рассказал специалист.

При этом Коновалов пояснил, что о вспышках гонконгского и свиного гриппа речи не идет.

"Состав вакцин ежегодно пересматривается, как и набор гемагглютининов и нейроминидазы, белков, используемых в их создании. Всемирная организация здравоохранения лишь дает рекомендации по включению этих компонентов в состав классических вакцин", – заметил эксперт.

В то же время традиционно в осенне-зимний период активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), рассказала Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина. Эксперт пояснила, что для обоих случаев характерны насморк и кашель, при этом заболевание чаще всего протекает в легкой форме.





Елена Мескина врач-инфекционист Однако риновирус и РСВ опасны для детей младшего возраста и пожилых старше 65, особенно с хроническими патологиями. У них часто развиваются проблемы с нижними дыхательными путями, пневмония, обструкция бронхов и бронхолит. А в самых тяжелых случаях происходят летальные исходы.

Не менее распространены грипп и COVID-19, добавила Мескина. В группе риска здесь – дети младшего возраста и преимущественно молодые взослые. Вирусы такого типа проявляются в виде сильной боли в голове, горле или мышцах, ознобе и лихорадке. Однако другие признаки могут различаться в зависимости от штамма, добавила эксперт.

Также, по ее словам, нередко встречается парагрипп, который в основном поражает детей. В результате у них начинается круп – состояние, когда садится голос, появляются лающий кашель и одышка. У взрослых же редко возникают осложнения: обычно все заканчивается лишь трахеитом – болью в горле, отметила врач.

Как укрепить иммунитет

Большое значение для профилактики любых вирусных инфекций имеет здоровый образ жизни, пояснил Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

В первую очередь нужно поддерживать высокое качество сна, чтобы у организма было достаточно ресурсов. По словам Лишина, для полноценного восстановления мужчинам необходимо около 7 часов, тогда как женщинам – не менее 8.





Виктор Лишин врач-терапевт В идеале ложиться в районе 22:00, чтобы к 00:00 уже точно спать. В целом, отходить в сон важно примерно в одно и то же время, с колебаниями до получаса. В противном случае нарушится гормональный фон, и все вещества будут вырабатываться неправильно, что приведет к стрессу.

"Нельзя также наедаться на ночь, особенно тяжелой пищей. Иначе будет не сон-отдых, а сон-переваривание еды. Как итог – пробуждение в уставшем, разбитом состоянии", – добавил Лишин.

Поддерживает иммунитет и прием витаминов, главным образом – D, указал врач. Дозировка вещества определяется индивидуально, однако в среднем речь идет о 400 международных единицах (МЕ) для детей и 2 000 – для взрослых.

"Плюс витамины группы В (В6, В9, В12) и C также связаны с силой, энергией, защитой, состоянием нервной системы", – напомнил Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт Еще есть такой факт: физически неподготовленные люди хуже переносят переходные сезоны, в том числе осень. Поэтому активность важна: желательно по утрам делать небольшую разминку хотя бы в течение 20 минут и два-три раза в неделю проводить кардиотренировки – например, заниматься бегом. За счет этого улучшается работа сердечно-сосудистой системы: обогащенная кислородом кровь начинает быстрее поступать к органам и не давать инфекциям развиваться.

Врач также рекомендовал соблюдать правила гигиены – чаще мыть руки или использовать антисептики, избегать мест с большим скоплением людей и проветривать помещения. Плюс дополнительно можно задуматься о вакцинации: подходящий момент для этого наступит в сентябре, октябре или ноябре, резюмировал специалист.

