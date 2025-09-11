Депутат Пискарев допустил попытки провокаций на участках в дни ЕДГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных стран во внутренние дела РФ Василий Пискарев допускает увеличение попыток провокаций на избирательных участках в ходе выборов 12–14 сентября со стороны антироссийских сил. Об этом говорится в телеграм-канале комиссии.

"Прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь наших граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках и прилегающих к ним территориях", – подчеркнул Пискарев.

Комиссия ГД призвала россиян к бдительности при разговорах в мессенджерах и по телефону с неизвестными людьми. Граждан РФ попросили сообщать о призывах к противоправным действиям правоохранителям.

В Москве будут открыты 14 экстерриториальных участков для голосования. Посетить их можно будет 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Для выборов в столице обновили электронные терминалы. Каждое устройство защищено от возможных провокаций. Аппараты также стали более функциональными по сравнению с теми, которые использовались в городе при прошлом голосовании.

На выборах губернаторов на столичных участках также будет организовано видеонаблюдение. Каждый из них оборудуют по меньшей мере двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись с 08:00 12 сентября и до 23:00 14 сентября.