Авиакомпания "Победа" полностью сняла ограничения по весу для ручной клади

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская авиакомпания "Победа" сняла ограничения по весу ручной клади и увеличила разрешенный размер пакета с покупками из магазинов duty-free. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Отмечается, что габариты ручной клади увеличены с 4*36*30 до 15*36*30 сантиметров. Основная ручная кладь должна помещаться в калибратор размером 36*30*27 сантиметров.

Помимо прочего, был обновлен список предметов, доступных к провозу на борту сверх ручной клади. В него вошли ноутбук, планшет в мягком чехле, зонт-трость, а также пакеты из duty-free размером 10*10*5 сантиметров.

В салоне самолета можно провезти либо одну сумку ручной клади с габаритами до 15*36*30 сантиметров, либо рюкзак размером не более 12*36*30 сантиметров. Также допускается женская сумка, портфель с вещами внутри или вещи, которые поместятся в калибратор.

В дополнение к ручной клади и без дополнительной платы в салон также разрешается взять букет цветов, верхнюю одежду, один костюм, упакованный в портплед, детское питание, необходимые лекарства, роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, трости и ходунки.

При этом, если ребенок летит без отдельного места, устройства для его переноса должны размещаться на багажной полке или на кресле.

Весной текущего года столичная межрегиональная транспортная прокуратура выяснила, что размеры ручной клади для пассажиров "Победы" были существенно сокращены до 4 сантиметров в ширину. После этого на авиакомпанию был подан иск в суд.

Согласно судебным документам, лоукостер специально создал заведомо неприемлемые условия, что исключает провозку вещей, которые по закону не подлежат ограничению.

Однако перевозчик заявил, что не накладывал ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. Как отметили в организации, пассажиры выбирают между двумя способами провоза ручной клади. Вариант, предусматривающий 4 сантиметра, используют единицы, добавили в компании.

В итоге суд признал незаконными действовавшие на тот момент габариты ручной клади авиакомпании. "Победу" обязали установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее 5 килограммов.