В РСТ объяснили, могут ли пассажиры оспорить ограничения ручной клади

Авиакомпания "Победа" отказалась выполнять требование суда и увеличивать размеры ручной клади. В целом правила перевозки багажа не раз становились причиной конфликтов между пассажирами и авиакомпаниями. Можно ли отстоять свои права в спорной ситуации, разбиралась Москва 24.
"Неприемлемые условия"
Авиакомпания "Победа" оспорила судебное решение об изменении габаритов ручной клади. Перевозчик подал апелляцию 1 июля, за день до вступления документа в силу. Теперь жалобу рассмотрит Мосгорсуд, однако дата разбирательства еще неизвестна, сообщило РИА Новости.
Ранее Щербинский суд признал, что "Победа" установила необоснованно низкие параметры для бесплатного провоза ручной клади. На рейсы, в частности, запрещалось проносить сумки размером более 4х36х30 сантиметров и пакеты из магазинов Duty Free в 10х10х5 сантиметров. Однако в ходе разбирательства нормы постановили изменить до 36х30х27 и 24х32х5 сантиметров соответственно.
Как уточняли в пресс-службе Генпрокуратуры России, лоукостер ущемлял права пассажиров и злоупотреблял своими правами.
Сам перевозчик с обвинениями не согласился. В компании уточнили, что пассажиры вправе выбирать между двумя способами провоза ручной клади. А вариант, который предусматривает ограничения в 4х36х30 сантиметров, используют "лишь единицы".
При этом требования "Победы" к багажу часто провоцируют конфликты. В июле 2024 года сотрудники авиакомпании отказались пускать на борт 89-летнюю пенсионерку без дополнительной платы в 4 тысячи рублей. Деньги требовали внести за трость, которая якобы не соответствовала габаритам ручной клади, сообщали СМИ.
А в феврале 2025 года в СМИ появилась жалоба на "Уральские авиалинии". Как рассказала одна из пассажирок, во время регистрации на ее чемодан прикрепили бирку "ручная кладь", а затем, уже во время посадки, потребовали доплатить за багаж 7 тысяч рублей.
"На то, что у нас наклейки, он (представитель авиакомпании. – Прим. ред.) ответил: "Я понятия не имею, где вы взяли эти наклейки, возможно, на полу подобрали и сами приклеили", – поделилась пострадавшая.
"Ситуация безвыходная"
Российское законодательство не регулирует габариты ручной клади, допускаемые к перевозке, напомнил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
"Требования устанавливаются индивидуально, исходя из технических возможностей. Значение имеет тип борта, размеры багажных отделений. У лоукостеров, как правило, багаж минимальный, чтобы сохранять низкую стоимость", – уточнил специалист.
Однако из-за отсутствия конкретики нередко происходят спекуляции, когда авиакомпании вводят заведомо невыполнимые правила, указал Мохов. В результате пассажиры оказываются перед выбором: доплатить или никуда не полететь и судиться.
В свою очередь, сенатор Айрат Гибатдинов рассказал Москве 24, что законопроект, который запретит компаниям устанавливать свои требования к весу и габаритам багажа, могут рассмотреть в Госдуме уже в осеннюю сессию.
"То есть у нас по воздушному кодексу существуют требования, какого размера должна быть ручная кладь. Но есть некоторые компании, которые ставят калибраторы и намеренно делают их уже", – пояснил он.
Гибатдинов также выразил уверенность, что судебное разбирательство с "Победой" станет прецедентом, который закрепит незаконность подобных злоупотреблений.