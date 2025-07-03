Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 16:27

Транспорт
Главная / Истории /

В РСТ объяснили, могут ли пассажиры оспорить ограничения ручной клади

Негабаритно? Как в России хотят бороться с необоснованными ограничениями ручной клади

Авиакомпания "Победа" отказалась выполнять требование суда и увеличивать размеры ручной клади. В целом правила перевозки багажа не раз становились причиной конфликтов между пассажирами и авиакомпаниями. Можно ли отстоять свои права в спорной ситуации, разбиралась Москва 24.

"Неприемлемые условия"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Авиакомпания "Победа" оспорила судебное решение об изменении габаритов ручной клади. Перевозчик подал апелляцию 1 июля, за день до вступления документа в силу. Теперь жалобу рассмотрит Мосгорсуд, однако дата разбирательства еще неизвестна, сообщило РИА Новости.

Ранее Щербинский суд признал, что "Победа" установила необоснованно низкие параметры для бесплатного провоза ручной клади. На рейсы, в частности, запрещалось проносить сумки размером более 4х36х30 сантиметров и пакеты из магазинов Duty Free в 10х10х5 сантиметров. Однако в ходе разбирательства нормы постановили изменить до 36х30х27 и 24х32х5 сантиметров соответственно.

Как уточняли в пресс-службе Генпрокуратуры России, лоукостер ущемлял права пассажиров и злоупотреблял своими правами.

"Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и так далее).
из заявления Генпрокуратуры России

Сам перевозчик с обвинениями не согласился. В компании уточнили, что пассажиры вправе выбирать между двумя способами провоза ручной клади. А вариант, который предусматривает ограничения в 4х36х30 сантиметров, используют "лишь единицы".

При этом требования "Победы" к багажу часто провоцируют конфликты. В июле 2024 года сотрудники авиакомпании отказались пускать на борт 89-летнюю пенсионерку без дополнительной платы в 4 тысячи рублей. Деньги требовали внести за трость, которая якобы не соответствовала габаритам ручной клади, сообщали СМИ.

А в феврале 2025 года в СМИ появилась жалоба на "Уральские авиалинии". Как рассказала одна из пассажирок, во время регистрации на ее чемодан прикрепили бирку "ручная кладь", а затем, уже во время посадки, потребовали доплатить за багаж 7 тысяч рублей.

"На то, что у нас наклейки, он (представитель авиакомпании. – Прим. ред.) ответил: "Я понятия не имею, где вы взяли эти наклейки, возможно, на полу подобрали и сами приклеили", – поделилась пострадавшая.

"Ситуация безвыходная"

Фото: 123RF/konstantinraketa

Российское законодательство не регулирует габариты ручной клади, допускаемые к перевозке, напомнил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Требования устанавливаются индивидуально, исходя из технических возможностей. Значение имеет тип борта, размеры багажных отделений. У лоукостеров, как правило, багаж минимальный, чтобы сохранять низкую стоимость", – уточнил специалист.

Однако из-за отсутствия конкретики нередко происходят спекуляции, когда авиакомпании вводят заведомо невыполнимые правила, указал Мохов. В результате пассажиры оказываются перед выбором: доплатить или никуда не полететь и судиться.

Ситуация безвыходная, потому что споры с сотрудниками не дают эффекта. Кроме того, не высоки судебные перспективы, потому что перевозчики объясняют все своими нормами, которые, как правило, публичные. Но попробовать обратиться в суд стоит. Нужно фотографировать все, снимать видео, чтобы доказать, что нарушений не было.
Георгий Мохов
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

В свою очередь, сенатор Айрат Гибатдинов рассказал Москве 24, что законопроект, который запретит компаниям устанавливать свои требования к весу и габаритам багажа, могут рассмотреть в Госдуме уже в осеннюю сессию.

"То есть у нас по воздушному кодексу существуют требования, какого размера должна быть ручная кладь. Но есть некоторые компании, которые ставят калибраторы и намеренно делают их уже", – пояснил он.

Гибатдинов также выразил уверенность, что судебное разбирательство с "Победой" станет прецедентом, который закрепит незаконность подобных злоупотреблений.

Читайте также


Лукинова Анна

транспортистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика