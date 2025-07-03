В РСТ объяснили, могут ли пассажиры оспорить ограничения ручной клади

Авиакомпания "Победа" отказалась выполнять требование суда и увеличивать размеры ручной клади. В целом правила перевозки багажа не раз становились причиной конфликтов между пассажирами и авиакомпаниями. Можно ли отстоять свои права в спорной ситуации, разбиралась Москва 24.

"Неприемлемые условия"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Авиакомпания "Победа" оспорила судебное решение об изменении габаритов ручной клади. Перевозчик подал апелляцию 1 июля, за день до вступления документа в силу. Теперь жалобу рассмотрит Мосгорсуд, однако дата разбирательства еще неизвестна, сообщило РИА Новости.

Ранее Щербинский суд признал, что "Победа" установила необоснованно низкие параметры для бесплатного провоза ручной клади. На рейсы, в частности, запрещалось проносить сумки размером более 4х36х30 сантиметров и пакеты из магазинов Duty Free в 10х10х5 сантиметров. Однако в ходе разбирательства нормы постановили изменить до 36х30х27 и 24х32х5 сантиметров соответственно.

Как уточняли в пресс-службе Генпрокуратуры России, лоукостер ущемлял права пассажиров и злоупотреблял своими правами.





из заявления Генпрокуратуры России "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и так далее).

Сам перевозчик с обвинениями не согласился. В компании уточнили, что пассажиры вправе выбирать между двумя способами провоза ручной клади. А вариант, который предусматривает ограничения в 4х36х30 сантиметров, используют "лишь единицы".

При этом требования "Победы" к багажу часто провоцируют конфликты. В июле 2024 года сотрудники авиакомпании отказались пускать на борт 89-летнюю пенсионерку без дополнительной платы в 4 тысячи рублей. Деньги требовали внести за трость, которая якобы не соответствовала габаритам ручной клади, сообщали СМИ.

А в феврале 2025 года в СМИ появилась жалоба на "Уральские авиалинии". Как рассказала одна из пассажирок, во время регистрации на ее чемодан прикрепили бирку "ручная кладь", а затем, уже во время посадки, потребовали доплатить за багаж 7 тысяч рублей.

"На то, что у нас наклейки, он (представитель авиакомпании. – Прим. ред.) ответил: "Я понятия не имею, где вы взяли эти наклейки, возможно, на полу подобрали и сами приклеили", – поделилась пострадавшая.

"Ситуация безвыходная"

Российское законодательство не регулирует габариты ручной клади, допускаемые к перевозке, напомнил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Требования устанавливаются индивидуально, исходя из технических возможностей. Значение имеет тип борта, размеры багажных отделений. У лоукостеров, как правило, багаж минимальный, чтобы сохранять низкую стоимость", – уточнил специалист.

Однако из-за отсутствия конкретики нередко происходят спекуляции, когда авиакомпании вводят заведомо невыполнимые правила, указал Мохов. В результате пассажиры оказываются перед выбором: доплатить или никуда не полететь и судиться.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ситуация безвыходная, потому что споры с сотрудниками не дают эффекта. Кроме того, не высоки судебные перспективы, потому что перевозчики объясняют все своими нормами, которые, как правило, публичные. Но попробовать обратиться в суд стоит. Нужно фотографировать все, снимать видео, чтобы доказать, что нарушений не было.

В свою очередь, сенатор Айрат Гибатдинов рассказал Москве 24, что законопроект, который запретит компаниям устанавливать свои требования к весу и габаритам багажа, могут рассмотреть в Госдуме уже в осеннюю сессию.

"То есть у нас по воздушному кодексу существуют требования, какого размера должна быть ручная кладь. Но есть некоторые компании, которые ставят калибраторы и намеренно делают их уже", – пояснил он.

Гибатдинов также выразил уверенность, что судебное разбирательство с "Победой" станет прецедентом, который закрепит незаконность подобных злоупотреблений.