Более 80 интерактивных площадок будут работать в День города в Москве. Основные праздничные мероприятия пройдут 13 и 14 сентября, но часть программы уже стартовала. На Болотной площади организовали танцевальную зону, где проходят репетиции массовых танцев.

В субботу и воскресенье с 15:00 начнутся концерты, выступления хоров и театров, включая Хор Турецкого и театр "На Юго-Западе". На ВДНХ покажут реконструкции жизни 40-х годов, модные показы военных лет и сценки с участием реконструкторов. Всего будет работать пять концертных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.