01 октября, 23:30

Происшествия

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом. Как сообщают пожарные, ЧП произошло в районе Бронкс. Судя по опубликованным фото, рухнула часть стены. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось. Местные СМИ называют причиной взрыв газа.

Мощный торнадо прошел над одним из городских округов Китая. Жители запечатлели на видео огромный вихрь над их домами. По словам синоптиков, все произошло из-за так называемой конвективной погоды, когда теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Помимо торнадо, в такую погоду обычно происходят ливни, грозы и град.

В Мюнхене обнаружено тело второго погибшего в результате поджога жилого дома и взрывов. Как сообщили в полиции, местный житель застрелил 90-летнего отца и ранил мать и дочь из-за спора о наследстве. После этого он поджег дом своих родителей и покончил с собой. При этом мужчина оставил письмо с угрозой устроить "бомбическое событие" на празднике "Октоберфест", который проходит в Мюнхене. В итоге фестиваль временно закрыли для проверки, после чего он возобновил работу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

