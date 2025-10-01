Движение на участках Раменского бульвара ограничат с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта на участках Раменского бульвара будет ограничено с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Для движения будут недоступны одна – две полосы.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта будет ограничено на некоторых участках МКАД с 15 сентября по 28 декабря. Ограничения необходимы для проведения строительных работ.

Также до 10 декабря на участках 11-й и 13-й Парковой улиц недоступны для движения 1–2 полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.