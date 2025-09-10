Дорожную разметку обновили на столичных магистралях и улицах

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве подошли к концу работы по обновлению дорожной разметки, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Он объяснил, что специалисты начали обновлять разметку, когда в городе установилась постоянная положительная температура воздуха. Чтобы не создавать затруднения на дорогах, мероприятия проводились в основном ночью при частичном ограничении движения.

"В настоящее время основные работы завершены, но продолжим наносить новую разметку после окончания благоустройства на ряде объектов", – подчеркнул вице-мэр.

Как отметил комплекс, при выполнении работ используется долговечный пластичный материал. В частности, холодным пластиком специалисты выполняют сложные элементы и обозначения на парковках, термопластиком – продольные линии для разделения потоков и поперечные полосы.

Новая разметка появилась на главных столичных магистралях и улицах, рядом с дошкольными и образовательными учреждениями, лечебно-профилактическими объектами, крупными ТПУ.

Более того, работы провели возле станций метрополитена, парков, театров и кинотеатров. Специалисты привели в порядок разделительные линии для потоков встречного и попутного направлений, стоп-линии, а также дублирующие дорожные знаки.

"В общей сложности разметили свыше 50 тысяч стрел направления движения, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов и свыше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в 2025 году обновят более 490 тысяч квадратных метров асфальта. Все работы будут осуществляться поэтапно.

Сначала специалисты проведут фрезеровку старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а после приступят к укладке нового асфальта и нанесению дорожной разметки.

