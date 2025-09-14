14 сентября, 09:00Транспорт
Движение на участках МКАД будет ограничено с 15 сентября
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Ограничения на движение автотранспорта будут введены на некоторых участках МКАД с 15 сентября по 28 декабря. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.
Корректировка связана с проведением строительных работ, уточнили в ведомстве. В частности, в этот период будет закрыта одна полоса на внутренней и внешней сторонах МКАД от 26-го до 31-го километра.
Ограничения также распространятся на следующие участки:
- внутренняя сторона МКАД: от владения 1 (31-й километр) до дома 5А (26-й километр);
- внешняя сторона МКАД: от владения 1 (31-й километр) до дома 5А (26-й километр).
Кроме того, в период с 12 сентября до 10 декабря на участках 11-й и 13-й Парковой улиц будут недоступны для движения 1–2 полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.
Также на некоторых участках, где будут действовать ограничения, временно запретят парковку. Необходимо обращать внимание на знаки.
