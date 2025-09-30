Эксперт рассказал, когда нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин порекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю к середине октября. По его словам, это поможет избежать очередей.

Шапарин отметил, что замена шин немного раньше привычного срока не вызовет дополнительного износа и не создаст проблем. При этом он подчеркнул, что если остаться на летней резине, есть риск попасть в аварийную ситуацию при снеге.

