30 сентября, 13:15

Эксперт рассказал, когда нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин порекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю к середине октября. По его словам, это поможет избежать очередей.

Шапарин отметил, что замена шин немного раньше привычного срока не вызовет дополнительного износа и не создаст проблем. При этом он подчеркнул, что если остаться на летней резине, есть риск попасть в аварийную ситуацию при снеге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

