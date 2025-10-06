В Москве запущен новый электробусный маршрут

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Троицком и Новомосковском, а также в Юго-Западном административных округах появился новый электробусный маршрут № 600к. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. С начала года мы запустили уже более 50 электробусных маршрутов", – передает Дептранс слова вице-мэра.

Маршрут проходит у трех станций метро:



"Саларьево";

"Корниловская";

"Теплый Стан".

Как отметил Ликсутов, экологическая обстановка в Москве улучшается благодаря развитию электротранспорта, что благоприятно сказывается на жизни москвичей.

Ранее вице-мэр сообщил, что на юго-западе и северо-западе столицы заработали две новые конечные станции для наземного транспорта. На станциях на Балаклавском проспекте и улице Нижние Мневники установлено 14 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). Конечные станции оборудованы системами видеонаблюдения, комнатами для водителей, медпунктами и санузлами.