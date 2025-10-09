Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится вечером 9 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево изменится вечером в четверг, 9 октября. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба Дептранса.

Корректировка расписания также распространится на 10-е и 11-е числа, уточнили в транспортном ведомстве. В частности, с 23:30 до 05:30 электрички на участке от Савеловской до Бескудниково будут ходить по одному пути в обоих направлениях. В связи с этим горожанам рекомендовали уточнять маршрут поезда на табло станции перед выходом на платформу.

Вместе с тем в указанные дни на Белорусском направлении интервалы между поездами могут увеличиться до 30–40 минут после 22:00, а с начала движения до 07:00 они могут достигать 15 минут.

В свою очередь, на Савеловском направлении после 19:00 интервалы частично увеличатся до 20 минут, а после 23:00 – до 1 часа. При этом со старта движения и до 07:00 ожидание вагонов составит около 15 минут. Помимо этого, некоторые поезда будут следовать только до/от Лобни.

Изменения внесены и в расписание поездов "Аэроэкспресс". Чтобы доехать до терминалов В и С аэропорта Шереметьево, Дептранс рекомендовал пассажирам использовать автобус № 1195, а до терминала D – № 1195D. Начальная точка маршрута общественного транспорта находится у станции метро "Ховрино".

С расписанием автобусов и поездов "Аэроэкспресс" можно ознакомиться на сайте компании. График движения пригородных и городских электричек публикуется на сайте перевозчика. Для построения маршрута можно использовать приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее горожан предупредили о корректировке расписания поездов МЦД 10–12 октября с 22:00 до 06:00. Причиной стало строительство нового путепровода на D2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев.

В указанный период движение электричек на станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща будет осуществляться по пути "на Нахабино". На Рижском направлении интервалы между поездами увеличатся до одного часа, а на Курском направлении ожидание поездов составит до 30 минут.