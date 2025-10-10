На Сокольнической линии метро запущен тематический поезд "Учителю и ученику"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

По Сокольнической линии начал движение новый тематический поезд, запущенный ко Дню учителя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Новый брендированный состав "Учителю и ученику" вышел на Сокольническую линию и будет курсировать по ней в течение шести месяцев", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поезд украсили изображения новых учебников истории и мемориалов, установленных или отреставрированных Российским военно-историческим обществом. При его содействии в Московском метрополитене запустили уже 17 тематических поездов.

Кроме того, пассажиры узнают больше о ключевых исторических событиях страны, известных политиках прошлого, деятелях культуры и науки.

Ранее по Сокольнической линии начал движение тематический поезд, посвященный 10-летию телеканала "Матч ТВ". Москвичи и гости столицы смогут проехать в нем до конца марта 2026 года. Пассажиры метро ознакомятся с правилами различных видов спорта, услышат голоса ведущих телеканала "Матч ТВ" и узнают о достижениях российских спортсменов.

