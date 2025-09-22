Дептранс выпустил "Тройку" с символикой проекта "Молодежь Москвы"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Транспортная карта "Тройка" с символикой проекта "Молодежь Москвы" появилась в продаже, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, тематическая "Тройка" призвана привлечь внимание к молодому поколению и его роли в развитии города.

Жители Москвы и туристы могут купить карту на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине Московского метрополитена, а также на популярных маркетплейсах.

Ранее в продаже появились "Тройки", приуроченные к 50-летию игры "Что? Где? Когда?". В дизайне использовали узнаваемые символы телевизионной игры – волчок, сову, конверт с вопросами.

Кроме того, Дептранс и "Москвариум" выпустили "Тройки" с изображением нерпы, хамелеона, древолаза, рыб пикассо и фугу. На картах размещены QR-коды, при сканировании которых изображения животных "оживают".

