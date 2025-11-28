Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:35 (обновлено 28.11.2025 16:56)

Транспорт

Поезда на участке Рижского направления МЖД задерживались по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на участке Павшино – Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживались по техническим причинам. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе магистрали.

МЖД попросила у пассажиров прощения за доставленные неудобства. В компании уточнили, что стараются ввести движение составов в график.

Ранее изменилось расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, аэроэкспрессов и МЦД-1. Ближайшее технологическое окно будет с 28 по 30 ноября с 23:30 до 05:30.

В этот период будет поочередно останавливаться движение по 1-му и 2-му путям на участке Москва-Бутырская – Бескудниково. Корректировки внесли из-за монтажа конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановки Петровско-Разумовская.

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

