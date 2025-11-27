Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 11:40

Транспорт

Расписание пригородных поездов МЖД и МЦД-2 изменится 29–30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корректировки внесут в расписание поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 29 по 30 ноября, сообщается на сайте МЖД.

Технологическое окно будет действовать с 01:30 29 ноября до 01:30 30 ноября. В этот период движение поездов на участке Подмосковная – Павшино будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

Ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам – от/до станций Тушинская, Москва – Пассажирская – Курская, Нахабино. У некоторых поездов изменится количество остановок. Подвижные составы МЦД-2 из Подольска до Курского вокзала проследуют с увеличенными интервалами. Также часть поездов выведут из графика.

Внесение корректировок в расписание связано с капитальным ремонтом 1-го пути на участке Подмосковная – Павшино. В период технологического окна специалисты уложат бесстыковые пути. Всего специалисты отремонтируют 4,5 километра пути.

Узнать о корректировках в расписании можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении.

Ранее изменилось расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, аэроэкспрессов и МЦД-1. Ближайшее технологическое окно будет с 28 по 30 ноября с 23:30 до 05:30. В это время будет поочередно останавливаться движение по 1-му и 2-му путям на участке Москва-Бутырская – Бескудниково. Корректировки внесли из-за монтажа конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановки Петровско-Разумовская.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика