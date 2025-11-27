Расписание пригородных поездов МЖД и МЦД-2 изменится 29–30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корректировки внесут в расписание поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 29 по 30 ноября, сообщается на сайте МЖД.

Технологическое окно будет действовать с 01:30 29 ноября до 01:30 30 ноября. В этот период движение поездов на участке Подмосковная – Павшино будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

Ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам – от/до станций Тушинская, Москва – Пассажирская – Курская, Нахабино. У некоторых поездов изменится количество остановок. Подвижные составы МЦД-2 из Подольска до Курского вокзала проследуют с увеличенными интервалами. Также часть поездов выведут из графика.

Внесение корректировок в расписание связано с капитальным ремонтом 1-го пути на участке Подмосковная – Павшино. В период технологического окна специалисты уложат бесстыковые пути. Всего специалисты отремонтируют 4,5 километра пути.

Узнать о корректировках в расписании можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении.

Ранее изменилось расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, аэроэкспрессов и МЦД-1. Ближайшее технологическое окно будет с 28 по 30 ноября с 23:30 до 05:30. В это время будет поочередно останавливаться движение по 1-му и 2-му путям на участке Москва-Бутырская – Бескудниково. Корректировки внесли из-за монтажа конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановки Петровско-Разумовская.