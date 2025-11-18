Московская железная дорога обработана противогололедными средствами

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 800 километров контактной сети обработали противогололедными средствами из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Московской железной дороги в телеграм-канале.

"На МЦК и МЦД применяли специальные установки "Колибри" с антигололедной жидкостью, на боковых путях – специальную смазку, которая не позволит появиться наледи", – уточнили в МЖД.

На случай ледяного дождя подготовили 27 локомотивов, оборудованных вибропантографами, 58 установок для очистки гололеда и 58 дрезин. В компании отметили, что при возникновении необходимости этот комплекс будет немедленно выведен на линии. Также отмечалось, что ведется круглосуточный мониторинг погодных условий.

Ранее сообщалось, что ЦППК подготовила к зимнему сезону почти 4 тысячи вагонов пригородных поездов, включая составы "Иволга" и ЭП2Д. Осмотр включал проверку систем отопления, вентиляции, уплотнителей и другого оборудования для обеспечения комфорта пассажиров.