Расписание поездов двух направлений МЖД изменится с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 1 ноября, сообщила пресс-служба перевозчика.

Корректировки связаны с работами по монтажу конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановочного пункта Петровско-Разумовская. Технологические окна назначены 1–2, 7–9, 14–16, 21–23, 28–30 ноября в период с 23:30 до 05:30.

В указанные дни будет поочередно останавливаться движение по 1-му и 2-му путям на участке Москва-Бутырская – Бескудниково. Пропуск электричек организуют по соседнему пути.

У некоторых составов изменится время отправления или прибытия, другие поезда проследуют укороченными маршрутами, еще несколько электричек отменят. МЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к запланированным работам и заранее ознакомиться с расписанием.

В Москве также скорректируют график движения электричек в связи с выходными, приуроченными к празднованию Дня народного единства.

В частности, в субботу, 1 ноября, поезда будут курсировать по расписанию пятницы, 2 и 3 ноября – по расписанию субботы, а 4 и 5 ноября – по расписанию воскресенья и понедельника соответственно.