Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Покупка билетов на электрички появится в приложении "Яндекс Go" в следующем году, рассказал в интервью РБК гендиректор "Яндекс Такси" Александр Аникин.

По его словам, компания планирует добавить возможность не только пополнения транспортной карты "Тройка", но и покупки проездного. Кроме того, появится точное расписание и билеты на пригородные поезда.

"Хотим, чтобы во всех транспортных сценариях развивалась именно транзакционная модель: не нужно было никуда переходить, привязывать карты и так далее – просто посмотрел маршрут, выбрал, как ты поедешь, нажал кнопку "Оплатить", отсканировал QR-код", – отметил Аникин.

Ранее в "Яндекс Go" появились панорамы улиц для удобства поиска такси. Теперь есть возможность заранее посмотреть место посадки и запомнить ориентиры до приезда машины. Всего в приложении 11,3 миллиона панорам, снятых в 735 городах России.